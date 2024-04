Vibo Valentia, il saluto di Maria Limardo alla città: «Non mi sono mai tirata indietro»

il bilancio

VIBO VALENTIA Dopo aver rinunciato lo scorso marzo alla ricandidatura alla carica di sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo oggi ha pubblicato un post sul suo profilo facebook per un piccolo bilancio dei suoi anni da primo cittadino. «Il mio mandato – scrive – si avvia al termine e ritengo giusto condividere con voi, con i miei cittadini innanzitutto, i risultati del mio mandato, che non è stato “normale” tanti e tali sono stati gli eventi che lo hanno caratterizzato. Ho lavorato sodo in questi anni insieme alla mia squadra, abbiamo affrontato difficoltà di ogni genere.

Il Covid ci ha fermati per un anno e mezzo interrompendo bruscamente ogni attività. E tuttavia, nonostante tutto, abbiamo scongiurato un secondo dissesto, risanato i conti pubblici, avviato opere pubbliche per oltre 160 milioni e molto altro. Certo c’è ancora molto da fare e spesso non siamo riusciti a venire incontro a tutte le esigenze della popolazione, e questo mi rattrista assai. Posso però giurare di non essermi tirata indietro mai, di averci creduto e messo la faccia, e di aver lavorato sempre e solo per il bene comune. Soprattutto e su tutto abbiamo fatto della legalità il tessuto connettivo di ogni nostra attività, mantenendo alti la dignità, il decoro e l’onore della Città la cui reputazione non è stata mai messa in discussione. Consegno a voi – conclude Limardo – la mia relazione di fine mandato, affinché possiate avere contezza diretta e da un documento ufficiale e certificato, di quanto svolto in questi anni».

https://www.corrieredellacalabria.it/wp-content/uploads/2024/04/relazione_fine_mandato.pdf

