Meteo, la svolta per il 25 Aprile: meno piogge e temperature in salita

le previsioni

Le condizioni meteo rimangono caratterizzate da freddo insolito e piogge, ma in base all’ultima previsione proprio per il 25 aprile la situazione potrebbe cambiare, regalando così agli italiani un ponte con un tempo più gradevole. Nel frattempo, fino a tutta la prima parte della prossima settimana sulla nostra Penisola continueranno a scorrere delle fredde perturbazioni che porteranno diversi momenti di maltempo, con piogge sparse e nevicate in montagna, mentre le temperature rimarranno al di sotto della norma, in gran parte del Paese tipiche del mese di marzo. Poi però ecco che per il 25 di aprile arriverà la svolta.

In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali di Meteo Giuliacci nella seconda parte della prossima settimana l’alta pressione tornerà a lambire il nostro Paese favorendo così una maggior stabilità. Saranno quindi giornate più soleggiate, anche se non mancheranno i momenti nuvolosi, mentre le piogge saranno decisamente meno presenti, e bagneranno più che altro il Sud, specie nella giornata di sabato. Anche le temperature risaliranno e si porteranno quasi dappertutto su valori normali per fine aprile. Insomma, un ponte del 25 Aprile che promette bene, con tempo tutto sommato buono in molte zone d’Italia.