‘Ndrangheta a Torino, revocati i domiciliari per Fantini

inchiesta echidna

TORINO Il tribunale del Riesame di Torino ha revocato gli arresti domiciliari per Roberto Fantini, l’ex amministratore delegato di Sitalfa, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta Echidna sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nei cantieri sull’autostrada Torino-Bardonecchia. Fantini era stato messo ai domiciliari lo scorso 4 aprile. Gli avvocati Roberto Capra e Maurizio Riverditi avevano chiesto ai giudici l’annullamento della misura cautelare per la mancanza di indizi. Il Riesame ha inoltre disposto per Fantini l’interdizione di un anno a esercitare da attività di impresa e ruoli in società pubbliche o private. Anche il pugile Michael Pasqua, arrestato all’aeroporto torinese di Caselle al ritorno da un evento sportivo a Miami, è stato scarcerato. Confermato invece il carcere per altri due componenti della famiglia Pasqua, Giuseppe e Domenico Claudio, che per gli inquirenti sarebbero ai vertici della locale di ‘ndrangheta di Brandizzo, sempre nel Torinese.

