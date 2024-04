Vannacci: «Classi separate per i disabili». E scoppia la polemica

l’intervista

ROMA «Credo che delle classi con “caratteristiche separate” aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare». «Non è discriminatorio. Per gli studenti con delle problematiche mi affido agli specialisti. Non sono specializzato in disabilità. Un disabile, però, non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri. Gli puoi far fare una lezione insieme, per spirito di appartenenza, ma poi ha bisogno di un aiuto specifico». E’ uno dei passaggi chiave dell’intervista del generale Roberto Vannacci, da pochi giorni candidato con la Lega alle Europee, a La Stampa. Vannacci sostiene anche «non vedo perché sia necessario dotarsi della patente di antifascista per esprimere le proprie opinioni. Rivendico anche la considerazione su Mussolini, che è uno statista come lo sono stati anche Cavour, Stalin e tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato: è la prima definizione di “statista” sul dizionario». E sull’aborto, il generale sostiene che sia «un’infelice necessità alla quale le donne sono costrette a ricorrere. Non credo che sia un diritto».



I commenti delle opposizioni

Duri i commenti delle opposizioni: «Nelle incredibili parole del generale Vannacci sulle classi separate per i bambini disabili riecheggiano concetti in voga durante un periodo storico chiamato nazismo», afferma Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva.

«Questa è la Lega di Matteo Salvini che si prepara alle elezioni europee. La ministra Locatelli prenda le distanze da una simile assurdità», dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, chiedendo inoltre che la ministra della Disabilità Locatelli prenda «subito le distanze da un simile orrore». «I ministri che hanno la competenza sui temi sollevati da Vannacci sono della Lega come lui, Valditara e Locatelli e non ha sentito l’urgenza di smentire il generale e dire che finché sono loro ministri non ci saranno classi differenziate: spero che lo faccia la presidente Meloni. A questo punto non so cosa augurarmi se la competenza sulla scuola sia dello Stato o delle regioni». Lo ha detto Maria Elena Boschi in Commissione Affari costituzionali della Camera durante il dibattito sull’autonomia differenziata. «Mi domando se il generale Vannacci diventasse Presidente di Regione, se vorrebbe introdurre le classi separate» attraverso l’autonomia differenziata. «Ma la ministra Locatelli e il ministro Valditara cosa dicono dell’intervista del candidato nelle liste della Lega, Vannacci? Perché nel Paese che pur tra mille difficoltà fa tesoro dell’inclusione scolastica e ne è pioniere, quelle affermazioni sono uno schiaffo». Lo scrive su X (ex Twitter) la senatrice del Partito democratico, Simona Malpezzi. «Esprimo profondo disaccordo e preoccupazione per le dichiarazioni del generale Vannacci riguardanti la separazione degli studenti con disabilità in classi separate. Una tale visione la considero non solo retrograda, ma apertamente discriminatoria». Lo afferma il vicepresidente della Camera, onorevole Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. Il parlamentare prosegue: «La proposta di Vannacci di separare gli studenti con disabilità dai loro coetanei è in netto contrasto con i principi di inclusione e uguaglianza che la nostra società si sforza di promuovere e tutelare. Questa pratica non solo è moralmente inaccettabile, ma è anche contraria alle leggi vigenti che tutelano i diritti delle persone con disabilità a ricevere un’istruzione inclusiva e adeguata».

