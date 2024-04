Vibo, Cosentino presenta il suo programma elettorale. «Bisogna coniugare visione e concretezza» – VIDEO

verso le comunali

VIBO VALENTIA Responsabilità, ascolto e coerenza. Sono le tre parole chiavi che si leggono sul programma elettorale di Roberto Cosentino, presentato oggi nella sede del candidato a sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali di Vibo Valentia. Un programma che, spiega Cosentino nell’incontro con i giornalisti, si muove in tre direttrici: centralità di Vibo, vocazioni territoriali e, soprattutto, inclusione sociale e welfare di comunità. «Non è una lista della spesa» precisa il candidato. L’obiettivo è quello di «riportare Vibo al centro della provincia» e farlo «usufruendo delle risorse e dei talenti del territorio». Cosentino promette che «non ci sarà un solo uomo al comando», ma una vera e propria squadra «fatta di politici, ma non importa l’anagrafe o da dove arrivano, contano le competenze». Nove i “nuovi” assessorati su cui il dirigente della regione, se eletto, punterà: dai rapporti istituzionali a cultura, turismo e sport, ma anche sviluppo dell’area costiera e tutela dell’ambiente «che non sarà soltanto difesa, ma anche valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico»





«Ci sarà una governance molto forte»

«Il programma di un candidato a sindaco che sa cos’è la politica e cosa significa amministrare deve avere chiara in quale direzione si vuole portare avanti un comune» spiega Cosentino ai microfoni del Corriere della Calabria. «Ci sono dei principi ispiratori, ci sono linee direttrici forti e soprattutto ci sarà una governance molto forte». Per il candidato del centrodestra «i problemi, le risorse e le opportunità che un territorio esprime devono essere conosciute, lette ed evidenziate, ma devono essere poi tradotti in scelte». Per questo «la forza di un sindaco e di un’amministrazione è quella di sapere dove andare a prendere le risorse, con quali strumenti amministrativi e come tradurle in servizi per i cittadini».





«Bisogna coniugare visione e concretezza»

«Andiamo oltre» è lo slogan scelto per la campagna elettorale, un richiamo agli «aspetti positivi» dell’amministrazione Limardo, di cui alcuni esponenti erano presenti in sala, ma anche «alle criticità che devono essere superate». «Andiamo oltre significa guardare quello che la storia ci insegna in termini burocratici-amministrativi e politici». Cosentino parla dei «fallimenti e delle possibilità di raggiungere obiettivi che tutte le amministrazioni che si sono susseguite alla guida di un comune in questi anni hanno portato a casa. Io ricordo sempre, come verità storica, che da quando ci sono le elezioni dirette del sindaco, nessun primo cittadino uscente è stato ricandidato in questa città. Nessuno si deve fare scandalo di questo» glissa Cosentino. Una difesa soprattutto dagli attacchi delle opposizioni per la mancata riconferma della Limardo. «La forza che noi dobbiamo avere è quella di far diventare ancora più ricche e cariche di futuro le cose positive fatte e aggredire le problematiche con l’approccio concreto ma anche con la voglia di sognare con i piedi per terra. Bisogna coniugare visione e concretezza e lo faremo con la responsabilità a cui ci chiamano i cittadini vibonesi». A conclusione della conferenza, Cosentino ritorna sull’argomento e si lascia andare a una battuta: «Spero di essere il primo sindaco che verrà ricandidato». (Ma.Ru.)