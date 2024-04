Europee, anche Avs presenta le liste: Mimmo Lucano e Maria Pia Funaro i candidati calabresi – TUTTI I NOMI

verso il voto

LAMEZIA TERME Sono Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace simbolo delle politiche di integrazione e di accoglienza dei migranti, e Maria Pia Funaro, già vicesindaco di Cosenza che ha lasciato il Pd dopo un’aspra polemica con i dem bruzi, i due “alfieri” calabresi di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni europee. Anche Avs questa sera ha depositato ufficialmente le liste per il voto dell’8 e 9 giugno, compresa quella per la circoscrizione meridionale, che vedrà come capolista proprio Lucano: l’ex sindaco di Riace è candidato anche in altre due circoscrizioni. Alleanza Verdi e Sinistra tra l’altro candida anche Ilaria Salis, la militante di sinistra detenuta a Budapest, come capolista nella circoscrizione Nord Occidentale. Avs aprirà la campagna elettorale giovedì schierando in Calabria, in diverse tappe, i propri leader nazionali, il segretario dei Verdi Angelo Bonelli e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: i due insieme a Roberto Salis, padre di Ilaria, sono attesi anche a Riace per lanciare la candidatura di Lucano. (c. a.)

LISA AVS – EUROPEE COLLEGIO SUD

Domenico Lucano detto Mimmo

Rosa D’Amato

Francesco Emilio Borrelli

Souzan Fatayer

Fabio Armano

Fedele Cannerozzi

Natale Cuccurese

Maria Pia Funaro

Giovanni Germano

Francesca Imperatore

Alessandra Mariano

Anna Orabona

Giulia Persico

Gerardo Pontecorvo

Valeria Spinelli

Rosario Ternullo

Sergio Ulgiati

