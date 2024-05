Bandecchi e Rizzo esultano, ammessi in Centro Italia

europee

“Lotterò”, aveva giurato oggi parlando di un sistema nazionale dittatoriale e schizofrenico. E alla fine un risultato lo ha portato a casa: “Ho appena vinto” il ricorso “in Cassazione: sono anche nel centro Italia”, questo l’annuncio del sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, su Instagram, dopo l’esito del ricorso presentato per l’esclusione delle sue liste da tutte le circoscrizioni, tranne che al Sud, dove invece aveva già avuto il via libera dai giudici. Questa mattina il sindaco in conferenza stampa dalla ‘sua’ Unicusano, aveva attaccato il sistema e i giudici che non avevano interpretato correttamente – a differenza del Sud – la legge: “In Italia forse la dittatura non è mai finita. speriamo che questa volta si possa mettere a posto questa schizofrenia nazionale che è avvenuta. Sono preoccupato per la democrazia”, l’attacco del leader di Alternativa Popolare, affermando poi che “chi non ha accettato la lista non ha accettato il Ppe”. Questo perché Ap “ha nel suo simbolo il logo del Partito popolare europeo e il Ppe ha tutti i requisiti per partecipare alle elezioni senza raccogliere le firme”. Nel pomeriggio, quindi, è arrivata la sorpresa, ‘spoilerata’ su Instagram: “Ne ho sentiti di imbecilli” l’affondo nel video sui social. Non solo Ap, ma anche per un altro partito che stava lottando per la raccolta firme, è arrivata la certezza della corsa elettorale nella circoscrizione Centro: “Saremo dentro e fuori le istituzioni”, hanno affermato di Marco Rizzo e Francesco Toscano, di ‘Democrazia Sovrana Popolare. “Alla fine, al netto dei ricorsi di cui attendiamo ancora l’esito, Democrazia Sovrana Popolare, sarà presente per ora almeno nella circoscrizione Centro-Italia”, l’annuncio. (ANSA).