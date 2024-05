Europee, rischio esclusione per le liste di Santoro e Bandecchi

verso le elezioni

ROMA Ci sarebbero problemi per la lista “Pace Terra Dignità” nella circoscrizione Isole presentata da Michele Santoro per le Europee. A confermare problemi legati ai certificati elettorali collegati alle firme depositate è il segretario cittadino di Rifondazione Frank Ferlisi che si è speso insieme ai volontari per raccogliere le firme necessarie. Come era stato riferito da Michele Santoro erano state raccolta 17 mila firme autenticate e di queste 15.333 corredate da certificati elettorali. «Effettivamente – dice Frank Ferlisi – ci sono dei problemi relativi ai certificati elettorali dei sottoscrittori negli atti separati. La nostra è stata una corsa contro il tempo per raccogliere le firme. La fretta potrebbe avere giocato qualche brutto scherzo, ma siamo fiduciosi: aspettiamo il responso definitivo dell’ufficio elettorale». La lista al momento è ancora al vaglio dell’ufficio elettorale presso la Corte d’appello di Palermo. Altre liste sub judice sono quella di Forza Nuova, Alternativa Popolare, Partito Animalista – Italexit e Democrazia Sovrana Popolare. Si attendono i responsi ufficiali.

Il rischio per la lista di Bandecchi

«Ciò che sta avvenendo è degno dei peggiori regimi, si sta cercando, da parte della maggioranza di governo e attraverso modifiche di legge scritte malissimo, di impedire ad una fascia di elettori la propria espressione di voto. Si stanno violentemente e arrogantemente comprimendo i diritti democratici». E’ quanto viene sottolineato in una nota di Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi che ha convocato una conferenza stampa «alla luce del preoccupante e pericoloso corto circuito istituzionale ed interpretativo che ha causato l’ammissione della Lista di AP nella circoscrizione Meridionale, mentre non è stata ammessa in altre circoscrizioni, nonostante una fondamentale nota chiarificatrice del Viminale, citata dalla Corte di Appello nelle motivazioni di ammissione, che pare nessuna altra Corte abbia ritenuto di tenere in conto, omettendone la ragione».