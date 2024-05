Tir contro auto sulla Statale ionica, due morti

il fatto

CASTELLANETA MARINA Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 106 ionica, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina (Taranto) in direzione Reggio Calabria. Le vittime, a quanto si è appreso, sono un uomo di 46 anni nato a Noci (Bari) ma residente a Mottola e una donna di 45 anni di Mottola (Taranto) che viaggiavano a bordo di una Mini Countryman precipitata in una scarpata dopo un violento scontro con un autotreno adibito al trasporto di frutta che si è ribaltato sulla carreggiata perdendo il carico. (Ansa)

Foto da cronachetarantine.it