Propaganda Live torna in Calabria: visite all’ospedale di Polistena e di Vibo Valentia

Venerdì 10 maggio in prime time su La7 nuovo appuntamento ricco di grandi ospiti, attualità, musica e tante sorprese con Propaganda live di Diego Bianchi. Gradito ospite torna in studio il premio Nobel, professor Giorgio Parisi. Per il reportage della settimana Diego Bianchi è andato in Calabria dove la sanità è in difficoltà e i cittadini scendono in piazza per protestare. Ha raccontato l’ospedale di Polistena, che è quello di riferimento per la piana di Gioia Tauro, e l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove le elezioni comunali si giocano anche su questo fronte. Ha ascoltato le storie di chi resta e resiste in questo territorio, e l’impegno antimafia di alcuni di loro. I monologhi di questa settimana saranno affidati a Valerio Aprea e Antonella Attili, mentre per la grande musica salirà sul palcoscenico di Propaganda il cantautore e polistrumentalista statunitense Sananda Maitreya. In studio anche gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.