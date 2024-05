Cade da pala eolica, muore operaio nel Trapanese

la strage senza fine

SALEMI Un operaio che stava lavorando in una pala eolica nel territorio di Salemi, Giovanni Carpinelli 33enne originario di Benevento, è precipitato da 30 metri ed è morto. L’uomo è caduto all’interno della struttura. I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo. Sul posto è presente personale del 118. Si sta aspettando l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno. L’incidente sul lavoro si è verificato in contrada Ulmi, una strada provinciale nei pressi del paese che collega Salemi a Trapani. i tratta di un cantiere di nuova installazione di pale eoliche. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano.

«Lavorava in una ditta in subappalto per l’installazione di turbine delle pale eoliche nel parco Vestas l’operaio morto a Salemi, in contrada Ulmi, nel Trapanese». Lo rende noto il segretario dei metalmeccanici della Fiom siciliana Francesco Foti. «Come sempre – aggiunge – esce fuori che la causa di tutti questi morti sul lavoro è legato al mondo del subappalto, fatto di lavoratori precari e di sfruttamento. Perché il lavoro straordinario di sabato? Era così urgente?». «Inoltre, a tutto questo – sottolinea Foti – si aggiunge che non ci sono controlli da parte degli organi competenti ed è evidente che le leggi che riguardano il subappalto vanno cambiate, come chiediamo da anni. Adesso – conclude il leader della Fiom siciliana – assisteremo agli ennesimi piagnistei dei politici che invece di modificare le leggi sugli appalti si limitano a piangere i morti».

«Un altro morto di lavoro in Sicilia. Mentre ancora piangiamo i 5 operai scomparsi a Casteldaccia questo pomeriggio un giovane ha perso la vita precipitando da una pala eolica a Salemi, in provincia di Trapani. Ma come si può accettare che un padre di famiglia esca da casa per guadagnarsi il pane e non faccia più rientro? Ora basta, bisogna garantire la sicurezza e la salvaguardia dei lavoratori. Il Governo si attivi subito». Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nel pomeriggio a Castelvetrano con la segreteria Elly Schlein.