Dal Nord alla Calabria, lo spettacolo dell’aurora boreale

il fenomeno

«Spettacolo straordinario per una tempesta geomagnetica storica. Un avvenimento davvero eccezionale, infatti soltanto pochi fortunati, nel corso di svariate generazioni, hanno potuto assistere ad un evento del genere». Anche in Calabria, come in tutt’Italia, è arrivata l’aurora boreale: lo scrive l’Associazione culturale Mistery Hunters. Il raro fenomeno è stato osservato in tutte le regioni del Nord e del Centro Italia, con svariati avvistamenti anche in Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia e Puglia. «La tempesta geomagnetica di livello G4 – prosegue Mistery Hunters – è iniziata prima del previsto dopo che nei giorni scorsi 4 espulsioni di massa coronale si sono fuse formando una CME “cannibale” che sta raggiungendo la Terra proprio in queste ore. Il vento solare sta viaggiando a velocità superiori a 700 km/s e ha raggiunto la Terra. Questo evento cosmico sta scatenando una intensa tempesta geomagnetica di classe G4, con il Kp index oscillante tra 8 e 9. Ieri lo Space Weather Prediction Center della NOAA aveva lanciato l’allarme per la prima volta negli ultimi 19 anni, e la tempesta geomagnetica è soltanto appena iniziata: dovrebbe durare circa 48 ore e potrebbe ulteriormente intensificarsi nelle prossime ore. Lo Space Weather Prediction Center nelle scorse ore ha confermato che la tempesta si verificherà “dalla fine della giornata di oggi e per tutto il weekend” dell’11-12 maggio. “L’esatta tempistica rimane in qualche modo incerta”, evidenziano gli esperti dell’SWPC, precisando che “sono in transito almeno 7 CME dirette verso la Terra”. Vista l’intensità di questa tempesta geomagnetica, potrebbero verificarsi possibili aurore fino a bassissime latitudini, oltre a potenziali interruzioni dei sistemi elettrici, della navigazione GPS e delle trasmissioni radio».

