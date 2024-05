Fondi europei 2021-27, i primi passi del Programma operativo Calabria: già spesi 240 milioni

dalla regione

CATANZARO I primi passi del Pr Calabria 2021-2027. La programmazione e la spesa dei fondi comunitari per il nuovo ciclo da parte della Regione sono già nella fase operativa, come è emerso dall’ultimo Comitato di sorveglianza che si è tenuto lo scorso 8 maggio alla Cittadella e come merge anche dai primi dati ufficiali pubblicati sul sito Calabria Europa. Al 13 maggio le procedure attivate sono 30 per una spesa specifica di 240 milioni, così suddivisi: oltre 193 milioni per il Fesr e oltre 47,5 milioni per il Fondo sociale europeo. La programmazione dei fondi comunitari per il ciclo 2021-2027, che ammontano complessivamente a oltre 3,1 miliardi, si fonda su alcuni obiettivi generali declinati essenzialmente in questi punti: “Una Calabria più intelligente” – Competitività e Innovazione”, “Una Calabria più verde” – Clima ed Energia, Risorse naturali ed Economia circolare: “Una Calabria più connessa” – Reti, Trasporti e Logistica, “Una Calabria più sociale” – Occupazione, Competenze ed Inclusione, “Una Calabria più vicina ai cittadini” – Sviluppo dei territori e Capacità’ amministrativa. Secondo quanto emerge dalla tabella in basso la spesa più consistente riguarda per il momento la prima priorità, “Una Calabria più competitiva e più intelligente”, con circa 128 milioni.

In generale, dunque, la programmazione comunitaria è già nel vivo, e tra l’altro di recente sotto i riflettori anche perché la Regione Calabria, nella persona del presidente Roberto Occhiuto, ha firmato un protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza finalizzato a una corretta gestione delle risorse provenienti dall’Ue. La base di partenza comunque è quella evidenziata nel Comitato di Sorveglianza dell’8 maggio, aperto dall’indirizzo di saluto del presidente Occhiuto e dalla relazione del dg della Programmazione della Regione, Maurizio Nicolai. In particolare in quell’occasione Nicolai, parlando con i giornalisti, aveva specificato: «Abbiamo avviato l’attuazione con una serie di impegni, circa il 28% del programma, 890 milioni di euro di impegni di attuazione già in corso. Abbiamo già – ha sostenuto il dg della Programmazione – le prime proiezioni di spesa per il primo target comunitario che sarà il 31 dicembre 2025». (a. c.)

