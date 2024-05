Alemanno a Vibo: «Cosentino il candidato giusto. La Calabria ha potenzialità enormi» – FOTO

l’intervento

VIBO VALENTIA Arriva a Vibo il leader nazionale di Indipendenza Gianni Alemanno per sostenere ufficialmente la candidatura di Roberto Cosentino alle ormai vicine elezioni comunali di Vibo Valentia. L’ex sindaco di Roma ha tenuto un incontro oggi pomeriggio nell’auditorium del Valentianum in Piazza San Leoluca, accompagnato, oltre che da Cosentino, dall’ex senatore e coordinatore regionale Franco Bevilacqua e dal vicecoordinatore provinciale Enzo Comerci. A introdurre l’incontro anche un intervento di Pino Scianò, coordinatore provinciale e anche candidato nella lista Indipendenza a supporto di Cosentino. Presenti tra il pubblico anche il deputato di Forza Italia Giuseppe Mangialavori e il capogruppo forzista alla Regione Michele Comito.







«Cosentino il candidato giusto»

«Un candidato nuovo, di grande competenza che ha costruito il suo riferimento in una esperienza professionale alla Regione che gli permette di padroneggiare lo strumento tecnico». Alemanno, ai microfoni del Corriere della Calabria, spiega i motivi del sostegno di Indipendenza a Cosentino, figura che definisce indispensabile per il suo supporto alla coalizione, aggiungendo che «è un segnale di discontinuità rispetto alle esperienze precedenti del centrodestra qua a Vibo». Il leader di Indipendenza specifica, però, di non far parte propriamente del centrodestra, con cui a livello nazionale in particolare ha una posizione che definisce molto critica: «Noi non facciamo parte del centrodestra, ma siamo un valore aggiunto rispetto a loro e lo facciamo perché crediamo nella candidatura di Cosentino». Pieno sostegno anche dal candidato alla carica di consigliere Pino Scianò e dal coordinatore regionale Franco Bevilacqua: «Roberto ha l’autorevolezza e la competenza di affrontare i problemi che ci affliggono, senza l’arroganza che hanno gli altri. Ci giochiamo per pochi punti la vittoria al primo turno, è importante l’impegno di tutti. Arrivare al ballottaggio anche sfiorando il 50% non significa che poi si vince di sicuro. È in gioco il destino della nostra città».







Alemanno sulla Calabria

Il leader di Indipendenza, nel suo intervento, si lascia ad un’analisi sullo stato della Calabria: «Una delle regioni più in difficoltà nel panorama italiano, eppure quando i calabresi vanno fuori fanno cose incredibili, eccezionali. Noi dobbiamo fare in modo che la Calabria abbia un vero rinascimento, sfruttando fino in fondo le proprie potenzialità che sono enormi». Alemanno commenta poi i due grandi temi che fanno discutere la politica calabrese: il Ponte e l’autonomia. «Noi siamo contrari a questo Ponte, un progetto privo di contenuto e uno spot elettorale per Salvini, niente di più». Critiche anche verso l’autonomia differenziata: «Potrebbe divaricare ancora di più le differenze fra le regioni, mentre noi abbiamo bisogno di una maggiore presenza e coordinamento dello Stato, non chiuderci in tante repubbliche indipendenti che ognuno va per conto proprio».

Un’Europa «capace di dire no alle guerre»

Una posizione netta e «contraria rispetto a quelle che sono le politiche del governo». Alla prossima tornata delle elezioni europee Indipendenza non sarà presente, ma da Alemanno arriva comunque un parere sullo stato della Ue: «Io credo debba esserci “meno” Europa, perché così com’è concepita è un problema per l’Italia e per tutti i popoli europei. Dobbiamo recuperare la sovranità nazionale e costruire un’Europa diversa basata davvero sulla solidarietà fra i popoli. Noi – conclude Alemanno – abbiamo bisogno di un’Europa capace di dire no alla guerra in Ucraina, no ai coinvolgimenti della Nato e a una situazione sostanzialmente insostenibile». (Ma.Ru.)