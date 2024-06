Vaccini antitumorali personalizzati, la sperimentazione in Gran Bretagna

salute

LONDRA Migliaia di malati di cancro in Inghilterra sono stati coinvolti dal servizio sanitario pubblico (Nhs) in una vasta sperimentazione di vaccini personalizzati, che utilizzano la tecnologia mRna già sfruttata con grande successo nella profilassi anti-Covid, per combattere la loro malattia.

Come si legge sul sito di Bbc News, i vaccini sono progettati per preparare il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali oltre a ridurre il rischio di una recidiva. Una delle parti più importanti del trattamento avviene prima, quando vengono raccolte le informazioni sul cancro del singolo paziente, inclusa l’identificazione delle possibili mutazioni, e in seguito viene realizzato il vaccino personalizzato. Finora trenta ospedali inglesi hanno aderito al programma chiamato Cancer Vaccine Launch Pad. «Penso che questa sia una nuova era. La mia speranza è che diventi uno standard di cura», ha detto la dottoressa Victoria Kunene, che segue il trial per il Queen Elizabeth Hospital di Birmingham. Ma come sottolineano i medici siamo ancora agli inizi e, sebbene vi sia grande ottimismo sul potenziale dei vaccini mRna per il trattamento del cancro, questi rimangono in fase sperimentale e sono disponibili solo all’interno di studi clinici.

