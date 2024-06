Ragazze aggrediscono i carabinieri, c’è anche una pregiudicata cosentina

i fatti

FERMO I carabinieri del Radiomobile di Fermo sono intervenuti a Lido Tre Archi (Fermo), dove una 23enne del posto, in stato di alterazione psico-fisica, stava cercando di entrare all’interno di un’abitazione privata, infrangendo a calci il vetro di una finestra. I Carabinieri del Radiomobile sono riusciti a bloccare la donna dopo una breve fuga. La ragazza ha opposto resistenza, urlando ed aggredendo i militari. Denunciata per danneggiamento, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale. A Montegranaro (Fm), invece, una giovane pregiudicata della provincia di Cosenza ha avuto una lite con un conoscente, e dopo essersi messa alla guida dell’auto di quest’ultimo ha percorso contromano una via del paese, provocando un incidente. Fermata dai militari ha inveito contro di loro con calci e pugni. A Porto San Giorgio, poi, i carabinieri della locale stazione, durante un controllo, hanno denunciato un uomo di 47 anni, socialmente pericoloso e residente nell’entroterra fermano, per aver violato la prescrizione del foglio di via obbligatorio emesso a suo carico dal Questore di Fermo per la durata di tre anni. Anche a Fermo i carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e Radiomobile hanno denunciato un pregiudicato di 27 anni che non ha rispettato l’obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza. Il giovane infatti è stato trovato a Lido Tre Archi e quando è stato riconosciuto dai carabinieri, ha tentato la fuga. (Ansa)

