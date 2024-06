Azione non raggiunge il quorum, ma in Calabria De Nisi vola verso le 11mila preferenze

l’analisi

LAMEZIA TERME Azione e Stati Uniti d’Europa non hanno raggiunto lo sbarramento del 4% a livello nazionale, necessario a conquistare un posto nell’Europarlamento. Stati Uniti d’Europa si ferma al 3,7%, a livello nazionale, mentre Azione-Siamo Europei al 3,3%. Un risultato deludente per Matteo Renzi e Carlo Calenda, ma in Calabria i partiti ottengono migliaia di preferenze ed una percentuale di voti superiore al 4%. Azione è al 4,1% e Francesco De Nisi, consigliere regionale, è il più votato forte di 10.919 preferenze quando sono state scrutinate 2.300 sezioni su 2.406. Facile che De Nisi superi le 11.000 preferenze. Decisamente buona la performance di Filomena Greco, candidata di Stati Uniti d’Europa (6,14%) e più votata con 17.690 preferenze. Anche in questo caso, il dato è ancora parziale e dunque l’ex sindaca di Cariati vola verso le 18.000 preferenze. (f.b.)