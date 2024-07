il sinistro

BOLOGNA Un motociclista di 51 anni è morto nella frazione Scortichino di Bondeno (Ferrara) dopo essersi scontrato con un’auto. È successo in mattinata, verso le 10.10. Lievi ferite per il conducente della vettura, un anziano. Sempre a Bondeno, verso le 9, in località Settepolesini, altro incidente tra due auto. Ha avuto la peggio una donna, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Cento, non in pericolo di vita.