‘Ndrangheta in Liguria, blitz antidroga: in abbreviato chiesti oltre due secoli di carcere

il processo abbreviato

Ammontano a poco più di 200 anni di carcere le richieste avanzate dal pm Marco Zocco nell’ambito del maxiprocesso contro la presunta presenza della ‘ndrangheta nel territorio ligure di Diano Marina, celebrato con rito abbreviato. Si tratta del processo nato dall’inchiesta “Ares 2021” che aveva portato all’arresto di 26 persone per traffico di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso: 17 di loro erano accusati di essere componenti di una associazione per delinquere diretta da esponenti della famiglia De Marte-Gioffrè, originaria di Seminara e collegata ad articolazioni di ‘ndrangheta residenti in Calabria, ma da anni radicatasi nella zona di Diano Marina.

Le intercettazioni audio e video

Di grande importanza per gli inquirenti sono state le intercettazioni ambientali, telefoniche ma anche le registrazioni video provenienti dall’abitazione di Diano Castello. Attraverso tutto il materiale raccolto, sono stati acquisiti «elementi di prova in ordine alla esistenza di una organizzazione criminale, operante già dal 2020 in piena pandemia da Covid-19, con ai vertici Domenico Gioffrè e Giovanni De Marte» scrive il gip nell’ordinanza «nella provincia di Imperia e specificatamente nel territorio del comune di Diano». Alcune intercettazioni ambientali, inoltre, avrebbero confermato «sulla base delle ammissioni confessorie di Gioffré e De Marte» scrive ancora il gip nell’ordinanza «che dalla data di inizio della pandemia erano attivi nel settore dello spaccio, divenuto in quel periodo di chiusure generalizzate, assai remunerativo, al punto da avere difficoltà a contare il denaro».

Le richieste

Le richieste di condanna più pesanti, 20 anni, con la formula del rito abbreviato, riguardano Domenico Gioffrè e Giovanni De Marte, secondo gli inquirenti i boss dell’associazione criminale operante nel dianese.