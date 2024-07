Airbag difettosi, maxi richiamo per le auto Citroen

il caso

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che è in atto una importante e straordinaria campagna di richiamo dei veicoli Citroen, modelli C3 e DS3, da parte del “gruppo Psa-Stellantis”, a causa di un problema che potrebbe portare a un serio rischio, per gli occupanti del veicolo, di lesioni gravi o nella peggiore delle ipotesi, morte. I problemi di sicurezza sono determinati da possibili esplosioni incontrollate del sistema Airbag su determinati veicoli. Coloro che hanno una macchina soggetta al richiamo, comunica il Ministero, se non sono già stati richiamati per la sostituzione dell’airbag, devono rivolgersi con la massima urgenza al concessionario o officina autorizzata di fiducia del Gruppo Psa-Stellantis. Di seguito la lista delle targhe