tennis

Jannik Sinner accede ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro ha superato in tre set lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del ranking, con il punteggio di 6-2 6-4 7-6 (9) dopo aver annullato quattro set point. Se la vedra con il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il russo Daniil Medvedev. Per Sinner è l’ottavo quarto di finale in un grande slam, il quarto consecutivo a Wimbledon.