Oyarzabal beffa l’Inghilterra all’86’, Spagna campione d’Europa

la finale

BERLINO La Spagna si laurea per la quarta volta campione d’Europa superando l’Inghilterra per 2-1 nella finale degli Europei 2024. I Tre Leoni restano ancora beffati sul fil di lana dopo l’Europeo perso ai rigori contro l’Italia di Roberto Mancini, oggi contro le Furie Rosse di de la Fuente con un netto 2-1, a decidere il risultato Oyarzabal entrato nel secondo tempo al posto di Morata. I primi dieci minuti vedono la Spagna sempre in campo inglese, il primo tiro in porta è di Nico Williams, respinto all’11’ ed è angolo per gli iberici: tira Williams ma la semirovesciata di Le Normand non ha esiti. Timido tentativo in area di Walker presto respinto dalla difesa spagnola, poi seguito da Rice al 16′, anche questo debole e respinto. E’ Yamal a rendersi pericoloso al 22′ con un lancio profondo respinto da Pickford: finora il possesso palla degli spagnoli è del 70%. Altro tentativo di Yamal al 34′, repinto in angolo e Williams al tiro corto trova Olmo, anche qui niente di fatto. Pericolosissimo Morata al 42′ che coglie un filtrante in area, respinto da Stones. L’inghilterra si fa vedere sul finire del primo tempo con Foden in diagonale sotto porta, Simon blocca.

La partita si sblocca nel secondo minuto del secondo tempo con un penetrazione lampo della Spagna, la prima: il genietto Yamal dalla destra lancia su Nico Williams che si sinistro insacca in diagonale, poco dopo la Spagna sfiora il raddoppio con Dani Olmo questa volta innescato da Nico Williams. Reazione inglese al 52′ con Stones ma la difesa allontana, poi Morata si ripresenta da Pickford e lo supera ma è Walker a salvare sulla linea, al 56′ è Williams a cercare la doppietta ma la palla esce fuori di poco a sinistra. Al 60′ Southgate manda fuori Kane per Watkins. Si vede finalmente Bellingham che dalla distanza tira al 63′ un gran sinistro, palla fuori di misura. Raddoppio spagnolo sfiorato al 65′ con Yamal di sinistro e solo la gran parata di Pickford evita il 2-0. De la Fuente sostituisce Morata con Oyarzabal. Pareggio inglese al 72′ con Palmer, appena entrato al posto di Mainoo, con un gran sinistro basso dalla distanza. Yamal sfiora il vantaggio all’81’, ancora una volta è il miglior inglese in campo, Pickford, a sventare. Il il 2-1 però arriva ed è Oyarzabal, che aveva sostituito Morata, a centrare la rete all’86’ su assist di Cucurella. L’Inghilterra sfiora il pareggio all’89’ con Rice, Dani Olmo salva miracolosamente sulla linea. Quattro i minuti di recupero e Spagna campione.









Il tabellino di Spagna-Inghilterra 2-1

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Carvajal, Le Normand (83′ Nacho), Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri (46′ Zubimendi); Yamal (89′ Merino), Olmo, Williams; Morata (67′ Oyarzabal). A disp.: Raya, Remiro, Vivian, Joselu, Ferran Torres, Grimaldo, Álex Baena, Jesús Navas, Fermín López. All.: De La Fuente.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo (70′ Palmer), Rice, Shaw; Bellingham, Foden (89′ Toney); Kane (61′ Watkins). A disp.: Ramsdale, Henderson, Alexander-Arnold, Trippier, Konsa, Dunk, Gallagher, Gordon, Bowen, Eze, Gomez, Wharton. All.: Southgate.

ARBITRO: Letexier (Fra).

RETI: 47′ Nico Williams (S), 73′ Palmer (I), 86′ Oyarzabal (S).

NOTE: Angoli: 10 a 2 per la Spagna. Recupero: 2′ e 4′ Ammoniti: Kane, Stones, Watkins e Olmo per gioco falloso.

