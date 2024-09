Cosenza, sveglia la bambina in coma farmacologico da giovedì sera

RISVOLTO POSITIVO

COSENZA Dopo circa ventiquattro ore di coma farmacologico, la piccola che ha ingerito accidentalmente della cannabis è stata svegliata e sarebbe fuori pericolo, ma sono state ore di grande apprensione. La bimba è arrivata in pronto soccorso giovedì sera, consegnata ai medici dai genitori che riferivano di uno stato comatoso della figlia, perdurante da qualche ora. I sanitari hanno avviato tutti i controlli e allertato gli agenti del posto di polizia dopo aver effettuato gli esami tossicologici. Da quel momento, la piccola è stata sottoposta al coma farmacologico. La squadra mobile bruzia, diretta da Gabriele Presti, ha avviato le indagini e perquisito la casa dei genitori, che vivono nel quartiere di Serra Spiga. In casa gli agenti hanno trovato droga e materiale per il confezionamento. Da qui l’arresto dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Oggi il processo per direttissima e la convalida degli arresti domiciliari. La madre della piccola, invece, è stata denunciata a piede libero. La posizione dei genitori è al vaglio degli inquirenti. La coppia ha altri due bambini, per i quali non sono stati emessi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ma spontaneamente affidati alle cure di alcuni familiari, anche per consentire alla madre di stare vicino alla piccola ricoverata in ospedale. Proseguono le indagini degli agenti di polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze irreversibili per la piccola. (ElvMad)

