Pd Cosenza, nominata la nuova segreteria provinciale – I NOMI

COSENZA Il segretario della Federazione provinciale del Pd di Cosenza, Vittorio Pecoraro, ha proceduto alla nomina della nuova Segreteria provinciale, «una squadra ristretta che avrà il compito di affiancare la mia attività e le altre cariche già elette all’interno della Federazione, le quali rimangono invariate».

«Nella provincia di Cosenza, le donne e gli uomini del Partito Democratico sono migliaia – dice – tutti dotati di cultura politica e passione, capaci di guidare la nostra comunità. Tuttavia, per garantire un’organizzazione il più operativa possibile, in grado di riunirsi e lavorare su base quotidiana, è stato necessario selezionare solo alcuni componenti per la nuova Segreteria.

La nuova Segreteria provinciale è così composta:

Salvatore Giorno – Coordinatore della Segreteria De Luca – Organizzazione Enzo Giacco – Coordinatore Iniziativa Politica, Militanza, Feste Michele Leonetti – Enti Locali, Europa, Ricerca, Transizione Ecologica e Digitale Roberta Vitaro – “Le 5 priorità di Elly per il Paese” Assunta Mascaro – Mezzogiorno, Coesione, Periferie, Aree Interne

Il profilo

Salvatore Giorno (Cosenza) ha svolto per quasi due anni un prezioso lavoro come responsabile dei circoli e del tesseramento della Federazione provinciale. De Luca (Montalto) e Leonetti (Trebisacce) hanno maturato un’esperienza significativa nei Giovani Democratici e nella rappresentanza studentesca dell’UNICAL. Giacco (Amantea) è da anni uno dei segretari di circolo più validi della provincia, mentre Vitaro (Rende) e Mascaro (Cosenza) hanno esperienze professionali e amministrative diversificate.

«Le deleghe attribuite rappresentano una prima suddivisione del lavoro e hanno un carattere orizzontale. Nel tempo, saranno meglio definite e potranno anche essere integrate. Mi riservo inoltre la possibilità di nominare ulteriori delegati esterni per settori specifici, qualora se ne presentasse la necessità», aggiunge Pecoraro. «Vorrei sottolineare che nella composizione attuale della Segreteria non sono presenti sindaci e membri di giunta comunale, in quanto la nostra intenzione è quella di creare in seguito un coordinamento specifico dedicato agli amministratori. Desidero anche segnalare che la Segreteria provinciale rimane un luogo aperto per tutte le forze che, pur avendo mostrato approcci critici, hanno sempre adottato un atteggiamento costruttivo. Siamo pronti a inaugurare una stagione di “Porte Aperte” a tutti i livelli», chiosa. (f.b.)

