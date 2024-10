Autonomia, Salvini: «Un vantaggio anche per la Calabria»

il dibattito

«L’autonomia differenziata è riconosciuta nella Costituzione, non è un capriccio, dare alle Regioni che lo vorranno la possibilità di gestire a livello locale quello che lo Stato non riesce a gestire è un vantaggio per tutti». Così il leader della Lega, Matteo Salvini a chi gli chiede a Pontida un commento sulle parole del vicepremier Antonio Tajani, sulla riforma dell’autonomia differenziata. «Si tratta di un vantaggio per la Lombardia come per la Calabria – sottolinea- . L’autonomia è nella riforma votata dall’intero centrodestra, Forza Italia compresa e si va avanti».

