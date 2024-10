‘Ndrangheta nelle curve, Inzaghi risponde a tutte le domande

l’inchiesta

MILANO L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi «ha risposto ha tutte le domande. La sua è stata una testimonianza pulita e con risposte esaurienti». Lo afferma una fonte investigativa a poche ore dalla “lunga” testimonianza resa, a Milano, dall’allenatore nerazzurro in un ufficio decentrato della polizia. Inzaghi, non indagato, è stato sentito come testimone per la vicenda legata alla richiesta di biglietti da parte della curva Nord per la finale di Champions League giocata, e persa, a Istanbul. La sua presenza, inizialmente fissata in questura, è stata spostata in un altro ufficio per aggirare la presenza dei giornalisti che stamattina presidiavano la questura in via Fatebenefratelli.

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, sarà sentito entro la fine di questa settimana dagli investigatori che indagano sulle curve di Milan e Inter nell’inchiesta della Procura di Milano che ha decapitato i gruppi del tifo organizzato. Da quanto si apprende slitta invece l’audizione del capitano del Milan, Davide Calabria, e quella del centrocampista Hakan Calhanoglu che ha raggiunto la nazionale turca per il doppio impegno Nations League contro Montenegro e Islanda sotto la guida del commissario tecnico Vincenzo Montella. La deposizione del 30enne turco sarà fissata dopo la pausa delle nazionali.