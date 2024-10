Provincia di Vibo, non passa il bilancio di previsione. Sei consiglieri abbandonano l’aula

il fatto

VIBO VALENTIA Non passa in Consiglio provinciale, a Vibo Valentia, l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026. Al momento del voto mancava il numero legale ed il presidente dell’ente, Corrado L’Andolina (sindaco di Zambrone) è stato costretto a convocare il Consiglio provinciale – con apposita pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente – per il prossimo 5 novembre. Hanno abbandonato l’aula i due consiglieri provinciali del Partito democratico Nicola Lasorba (consigliere comunale a Ricadi) e Antonino Schinella (sindaco di Arena), i centristi Cosimo Nicola Papa (vicesindaco di Brognaturo), Alessandro Lacquaniti (consigliere a San Gregorio d’Ippona) e Giampiero Calafati (presidente del Consiglio comunale di Ionadi), Vincenzo Lentini (Azione con Calenda, presidente del Consiglio comunale di Limbadi). Con il presidente L’Andolina sono rimasti in aula i forzisti Carmine Franzè (consigliere a Serra San Bruno), Serena Lo Schiavo (consigliera a Vibo Valentia), Vincenzo Pagnotta (vicesindaco di Pizzo) e Carmine Mangiardi (Azione, consigliere comunale a Sorianello) che hanno accolto l’appello alla «responsabilità» lanciato dallo stesso L’Andolina.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato