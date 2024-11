Assalto alla Dhl, bottino da almeno un milione

dal nazionale

Questa notte una banda di ladri organizzata ha assaltato la sede Dhl di Monticelli d’Ongina, a cavallo tra le province di Piacenza e Cremona. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola e dei colleghi del Nucleo investigativo di Piacenza, il gruppo di malviventi avrebbe organizzato il colpo in ogni dettaglio, riuscendo a portare via tantissima merce, soprattutto dispositivi hi-tech

Era composta da 15-20 individui la banda di ladri che ha assaltato il magazzino di Dhl a Monticelli d’Ongina, nel piacentino, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre, svaligiando lo stabilimento e appropriandosi di decine di dispositivi elettronici tra cui cellulari, tablet e computer nuovi. Da quanto si apprende il Nucleo investigativo di Piacenza sta lavorando per quantificare il valore della refurtiva, mentre procede l’indagine per identificare i malviventi, fuggiti verso nord una volta abbandonato il capannone. Secondo le ricostruzioni, il colpo sarebbe stato messo a segno incendiando auto e furgoni rubati precedentemente e collocati lungo le vie d’accesso alla ditta, impedendo così l’accesso delle forze dell’ordine, giunte sul luogo tempestivamente ma impossibilitate ad intervenire.