Morto 18enne a Napoli: era stato ferito alla nuca

dal nazionale

È morto Angelo Correra, il ragazzo di 18 anni, colpito alla nuca da almeno un colpo di pistola. Il giovane era arrivato in condizioni gravissime nell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, con una emorragia cerebrale. Il ragazzo, proprio perché in imminente pericolo di vita, non era stato sottoposto ad alcun intervento chirurgico.

Il giovane era cugino di Luigi Caifa, 17enne ucciso da un agente della Squadra mobile di Napoli nel corso di una rapina, la notte del 4 ottobre 2020, in pieno centro a Napoli. Caifa insieme con un complice, aveva puntato due ragazzi a piedi tra va Duomo e via Marina, ma in quel momento passavano degli agenti in borghese. Caifa estrasse una pistola ‘giocattolo’, ma priva del tappo rosso e uno degli agenti sparò, causandone la morte. CAifa era in compagnia di Ciro De Tommaso, 18 anni, figlio di Gennaro De Tommaso, detto ‘Genny ‘a carogna’.