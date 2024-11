Al “Mazzini” di Locri il “Laboratorio di educazione per il contrasto alla violenza di genere”

l’iniziativa

LOCRI L’Associazione 5D ribadisce il suo impegno nella lotta contro la violenza di genere, sottolineando l’importanza di ricordare e agire non solo il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma durante tutto il mese di novembre e, soprattutto, durante tutto l’anno. Per questo l’associazione ha organizzato una serie di iniziative mirate a sensibilizzare le nuove generazioni, coinvolgendo in particolare le scuole del territorio attraverso il “Laboratorio di Educazione per il Contrasto alla Violenza di Genere”. Le attività, inserite all’interno del Progetto “A Voce Alta – Donne protagoniste!” finanziato dalla Regione Calabria, hanno preso avvio dall’ IIS “Mazzini” di Locri, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la prevenzione della violenza di genere tra le nuove generazioni.

«L’iniziativa – si legge in una nota – è parte del nostro impegno per costruire una cultura basata sul rispetto reciproco, sull’uguaglianza e sul rifiuto di ogni forma di discriminazione e abuso».

Il Laboratorio è rivolto a studenti e studentesse delle classi terze, indirizzo Scienze Umane, Linguistico ed Economico Sociale, e si articola in una serie di incontri interattivi e formativi. Gli incontri sono condotti da operatori qualificati, psicologi, dr. Luca Barile e dr.ssa Aurora Iemma, dr.ssa in psicologia cognitiva Serena Lucà , e dall’ educatrice, dr.ssa Francesca Sacco.

Il Laboratorio mira a fornire agli studenti e alle studentesse strumenti critici per riconoscere e decostruire gli stereotipi di genere, per promuovere una riflessione profonda sui comportamenti e sulle dinamiche di potere che alimentano la violenza di genere, per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sull’importanza del consenso e della comunicazione rispettosa nelle relazioni interpersonali, per educare al riconoscimento di segnali di abuso o prevaricazione e fornire strategie per affrontarli in sicurezza.







«La scuola rappresenta un ambiente fondamentale per promuovere un cambiamento culturale», ha dichiarato la Presidente dell’ Associazione 5D, dr.ssa Alessandra Polimeno. «È nostro dovere coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione consapevole sulla parità di genere e sulla lotta contro la violenza, affinché possano diventare protagonisti di una società più giusta e rispettosa».

Le attività proposte sono caratterizzate da un approccio partecipativo e dialogico, con momenti di discussione aperta, role playing, visione di materiale multimediale e workshop creativi. I partecipanti hanno modo di confrontarsi in un ambiente sicuro e di condividere le proprie esperienze e opinioni, favorendo una crescita collettiva.

L’Associazione 5D invita «tutta la comunità a sostenere l’importanza di questi interventi educativi, poiché solo attraverso una rete forte e coesa si può ambire a un cambiamento reale. La violenza di genere è un problema che riguarda l’intera società, e solo attraverso un’azione collettiva e continua possiamo sperare di costruire un futuro migliore, libero da ogni forma di abuso. Ringraziamo l’IIS “Mazzini” , il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Sacco, e il corpo docente per la loro collaborazione e sensibilità verso un tema tanto urgente. Intendiamo inoltre ringraziare e complimentarci con gli studenti e le studentesse, vero motore di questa iniziativa, che si sono dimostrati interessati e desiderosi di approfondire il tema, partecipando oltre le aspettative degli operatori».

