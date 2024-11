«Nella commissione Via per il Ponte molti politici di Fratelli d’Italia»

la denuncia

ROMA “A pochi giorni dal parere sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, sono stati nominati 12 nuovi membri con il decreto n. 0000325. Alla fine della scorsa settimana, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il decreto di nomina, firmato dal ministro il 19 settembre, di 12 nuovi membri della Commissione VIA-VAS, dopo i controlli amministrativi previsti dalla legge. Tra i membri nominati figurano consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, della Mega e responsabili di partito. Ecco alcuni nomi: Margherita Scoccia, candidata sindaca alle ultime elezioni comunali di Perugia, sconfitta, attuale consigliera di Fratelli d’Italia; Roberto Cuccioletta, consigliere comunale ad Albano Laziale per Fratelli d’Italia, titolare di una società di ingegneria e specializzato nella progettazione di impianti di ascensore; Raffaele Latrofa, vicesindaco di Pisa eletto con Fratelli d’Italia; Elena Lovati, già capo segreteria di Garavaglia e dell’assessore regionale della Lega Davide Caparini; Luisiana Malfatti, avvocato e consigliera comunale a Grantorto (PD), relatrice al convegno “Separazione e divorzio: aspetti civilistici, penalistici e ricadute psicologiche sui figli”. Lo denuncia il leader di Avs Angelo Bonelli, che parla di “vergognoso blitz” da parte del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e annuncia una interrogazione parlamentare. “La Commissione VIA-VAS ha un ruolo importante nella valutazione di opere strategiche e infrastrutture ad alto impatto ambientale, come il Ponte sullo Stretto di Messina. Perché includere esponenti di partito nella Commissione VIA? Il governo non è nuovo a blitz di questo tipo: basti pensare al caso della commissione incaricata della riforma del codice ambientale, dove sono stati inseriti ex candidati non eletti di destra. Tutto ciò è inammissibile e il ministro dovrà rispondermi in un’interrogazione che presenterò oggi stesso”, conclude

