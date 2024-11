Crisi idrica a Catanzaro, normalizzata l’erogazione. Scuole riaperte

il caso

CATANZARO Come già anticipato ieri dal Corriere della Calabria, è tornata a scorrere dalle prime ore di oggi l’acqua nei rubinetti delle abitazioni di Catanzaro interessate dalla crisi idrica che da sabato notte, a causa di una rottura sulla condotta di Santa Domenica, aveva interessato gran parte del centro urbano provocando notevoli disagi. Riaperte regolarmente le scuole cittadine rimaste chiuse per la giornata di ieri. Già nel pomeriggio di ieri il sindaco Nicola Fiorita aveva incontrato i giornalisti, assieme all’assessore alla gestione del territorio, Pasquale Squillace, tracciando un quadro della situazione, dando l’annuncio dell’avvenuta riparazione della falla e della riapertura per oggi degli uffici e delle scuole cittadine rimaste chiuse per un giorno. In precedenza anche la Sorical, la società che si occupa della gestione delle risorse idriche, aveva comunicato di avere ultimato i lavori di riparazione della condotta. Rimane l’allarme, tra gli amministratori e i cittadini, per la condizione di particolare vulnerabilità delle infrastrutture idriche che servono la città capoluogo, non nuove a problematiche del genere, e che dovrebbero essere rimesse a nuovo per evitare il riproporsi di situazioni di così pesante emergenza.

