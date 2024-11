Vibo di nuovo senz’acqua per un intervento di routine, il Comune diffida Sorical per la seconda volta in una settimana

l’emergenza idrica

VIBO VALENTIA «Non possiamo più accettare di subire continui disagi causati da una non ottimale, diciamo così, organizzazione da parte di Sorical che ha dirette conseguenze sui cittadini e sulla popolazione scolastica. Ed è quanto avvenuto questa mattina quando si è ripetuto il problema dell’approvvigionamento idrico nella parte alta della città che ha interessato anche gli istituti scolastici, con i dirigenti costretti ad informare i genitori dell’uscita anticipata dei bambini».

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, interviene in maniera decisa contro il ripresentarsi di questa problematica, analoga a quella della scorsa settimana, quando la parte alta della città, servita dal serbatoio di località Tiro a segno, è rimasta senza acqua per alcune ore.

«È facilmente immaginabile – aggiunge il sindaco – il grado di disagio provocato alle famiglie, ai lavoratori e a chi, all’improvviso, si è ritrovato senza acqua, non già per una rottura improvvisa sulla condotta, ma per un semplice intervento di pulizia della vasca di Tiro a segno. Ci auguriamo che la seconda diffida nell’arco di una settimana induca Sorical ad adottare tutte le precauzioni del caso e serva ad evitare il ripresentarsi del problema in futuro».