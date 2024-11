Afflitto: «Non riconosco Tavernise capogruppo, lascio il gruppo alla Regione ma non il M5S»

la polemica

REGGIO CALABRIA «La mia decisione di entrare nel gruppo misto non significa che ho intenzione di uscire dal M5S del quale continuo a condividere tutti i principi. L’unica motivazione è rappresentata dal fatto che non riconosco Tavernise come capogruppo a causa dei suoi comportamenti dettati dalla coordinatrice regionale Orrico, già specificati in una lettera inviata ai vertici del M5S». Così il consigliere regionale Francesco Affitto, a commento della notizia – anticipata dal Corriere della Calabria – del suo passaggio dal gruppo M5S al Gruppo Misto a Palazzo Campanella. Al commento Afflitto allega una sua lettera al leader del M5S Giuseppe Conte e una al presidente del Consiglio regionale, due lettere nelle quali elenca i motivi di dissenso dall’operato del capogruppo M5S Davide Tavernise: «Mancata comunicazione e trasparenza nelle attività del gruppo consiliare, gestione non condivisa dei fondi del gruppo consiliare, ritorsione per il mio voto sulla legge di accorpamento dei Consorzi di Bonifica (Tavernise ha giustificato questa decisione come “suggerita” dall’onorevole Anna Laura Orrico”, coordinatrice regionale del M5S. È opportuno sottolineare che la stessa legge era stata elaborata con il contributo attivo del capogruppo Tavernise, in qualità di vicepresidente della Commissione Agricoltura e Consorzi di Bonifica, e che, pertanto, lo stesso ne era favorevole”), attacchi personali e tentativi di delegittimazione (“Il 30 gennaio 2024, ho partecipato a un incontro a Roma presso la sede nazionale del Movimento 5 Stelle, alla presenza del presidente Giuseppe Conte, dei vicepresidenti Paola Taverna e Agostino Santillo. Durante l’incontro, sono stato bersaglio di un fuoco incrociato orchestrato dall’onorevole Anna Laura Orrico e dal capogruppo Tavernise, entrambi uniti nell’intento di promuovere la mia espulsione dal Movimento, senza fornire motivazioni concrete e fondate)». Alcune di queste motivazioni Afflitto le ha ribadite anche nella lettera al presidente del Consiglio regionale Mancuso nella quale ha espresso sfiducia verso Tavernise chiedendone la dichiarazione di decadenza dal ruolo di capogruppo M5S. (c. a.)

