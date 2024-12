Precipita dalla finestra, muore bimbo di 12 anni

la tragedia

ROMA Un bambino di 12 anni è morto dopo essere precipitato nel tardo pomeriggio di oggi dalla finestra della sua camera in un palazzo al numero 70 di via Igino Giordani, nel quartiere Collatino a Roma. Il piccolo, apparso subito in condizioni disperate, è stato trasportato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma in codice rosso ma è deceduto circa un’ora dopo il suo arrivo. Sono in corso le indagini della Polizia per accertare la dinamica dell’accaduto. Stando alle prime informazioni, sembra che il bimbo sia caduto da un’altezza di poco superiore ai tre metri e che in casa con lui ci fosse la baby sitter.

