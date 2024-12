Il bacio virale tra Meloni e Musk. Ma è intelligenza artificiale – VIDEO

dal nazionale

Un bacio tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni ed Elon Musk. A scuotere il web, per qualche ora, è il video andato virale in mattinata che riproduce un appassionato abbraccio con tanto di bacio tra la premier e il proprietario di Tesla. Una clip falsa, creata con intelligenza artificiale, che però ha tratto in inganno numerose persone. Dopo la pubblicazione sui social, il filmato ha iniziato a girare e diffondersi con grande velocità, in particolare su X (ex twitter), il social di proprietà di Musk.

https://twitter.com/__FREE__MIND__/status/1865741525369360827

