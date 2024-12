«Valorizzare i sentieri e renderli accessibili a tutti». Presentato il progetto dell’Ente parchi marini – FOTO

l’incontro

VIBO VALENTIA Implementare la rete sentieristica per valorizzare il patrimonio naturale e renderlo accessibile a tutti. È questo l’obiettivo del progetto presentato nella sede operativa della Tonnara di Bivona dall’Ente parchi marini regionali, rappresentato dal commissario Raffaele Greco. Un investimento da circa 4 milioni di euro che andrà a migliorare i caratteristici sentieri presenti nei parchi marini, in particolare quelli del Vibonese e nella zona di Soverato, oggi sempre più attrattivi per residenti e turisti. L’iniziativa è stata presentata dal commissario Raffaele Greco, insieme ai rappresentanti delle associazioni locali. Erano presenti Lorenzo Boseggia per Kalabria Trekking, Marco Garcea per la Struttura operativa sentieri e cartografia e per Cai Calabria, Franco Saragò per Legambiente, Giorgio Pascolo per l’Aigae, Antonio Varrà per Mare vitae di Ricadi e Michele Artesi per l’associazione Amici del mare. Nell’occasione è stato anche presentato il Calendario 2025 da Maria Laura Papasergio, responsabile comunicazione dell’Ente parchi marini regionali.







Il progetto

«La finalità principale di questo progetto, che riguarda con un focus particolare la zona del Vibonese e la zona del Soveratese per il tratto ionico, è quella di consentire una migliore e maggiore fruizione delle risorse naturali e culturali che arricchiscono queste aree protette, anche per persone con disabilità» spiega ai microfoni del Corriere della Calabria il commissario dell’Ente Raffaele Greco. L’iniziativa è ancora ai nastri di partenza, ma nei prossimi due mesi entrerà nel vivo del progetto esecutivo, che verrà presentato nei prossimi mesi: «Oggi abbiamo fatto un incontro operativo, perché abbiamo incontrato tutte le associazioni per sottoporre loro quello che per ora è un progetto preliminare. L’investimento – spiega – sarà di circa 4 milioni di euro, raccoglieremo le indicazioni del tavolo di lavoro che oggi abbiamo costituito e definiremo il progetto esecutivo».





Il lavoro con le associazioni

Da oggi, dunque, al via il lavoro sinergico con le associazioni, che di fatto già gestiscono alcuni sentieri. «La sinergia è fondamentale, l’importante è collaborare con le associazioni, utilizzare il loro potenziale e la loro passione per fare in modo che i sentieri una volta valorizzati vivano e che ci sia una buona manutenzione». Anche in virtù dei nuovi ausili che saranno impiantati per aiutare le persone disabili, che «senza una corretta e adeguata gestione potrebbero essere rovinati». Stessi problemi che potrebbero causare «gli eventi climatici estremi. È chiaro che serve la manutenzione, per questo l’Ente ha fin da subito coinvolto le associazioni». (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato