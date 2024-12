Aereo entra in collisione con uno stormo di uccelli e si schianta

il fatto

ROMA Un volo dell’Azerbaigian Airlines in volo da Baku a Grozny si è schiantato in Kazakistan: sarebbe caduto a causa di una collisione con uno stormo di uccelli. Lo scrive Sputnik Azerbaigian, citando la compagnia aerea. A bordo dell’aereo precipitato in Kazakistan c’erano 67 persone, 62 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio, ha precisato il Ministero dei trasporti del Kazakistan. 32 persone sarebbero sopravvissute allo schianto secondo la Procura azera. 52 soccorritori e 11 mezzi di equipaggiamento del Ministero delle Emergenze del Kazakistan arrivato sul luogo dell’incidente. I media russi riferiscono che verrà condotta un’indagine speciale in relazione all’incidente, ha dichiarato il Ministero dei trasporti del Kazakistan.

