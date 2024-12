Cielo stellato e temperature gradevoli, le previsioni per il brindisi di Capodanno

il meteo

ROMA Il 2025 si aprirà ancora con l’alta pressione: attenzione solo alle nebbie fino al mattino e a qualche addensamento in più anche in Toscana. La prima perturbazione del nuovo anno è prevista tra giovedì e venerdì con qualche fenomeno sulle Alpi, sulle Isole Maggiori e tra Toscana e Lazio. In seguito, dovremo monitorare bene la situazione in quanto questo nuovo anno si aprirà con molta incertezza meteorologica: intorno all’Epifania è probabile un diffuso calo delle temperature, ma ancora mancano dettagli e conferme. Intanto, godiamoci dunque il brindisi di mezzanotte con questo meteo, poi staremo a vedere: il cin-cin di Torino sarà in prevalenza stellato con 1°C, a Milano, Bologna e Venezia la notte sarà in compagnia della nebbia e 2-3°C, a Firenze vivremo un brindisi tranquillo con 4°C tra stelle e poche nubi, a Roma più nubi con 7°C, a Napoli foschia e 9°C a mezzanotte; infine, a Cagliari il cielo potrebbe essere un po’ più grigio con 12°C, mentre sul resto del Paese sono previsti cieli sereni con 3 gradi a L’Aquila, 7°C a Bari, 10-11°C a Reggio Calabria, Catania e Palermo.