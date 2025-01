Ucciso la notte di Capodanno, fermato un 19enne

il fatto

BRESCIA Dopo ore di interrogatorio il pm di Brescia, Laura Matron, ha disposto il fermo come indiziato di delitto di un 19enne residente a Prevalle e ritenuto l’omicida del 42enne accoltellato la notte di Capodanno a Provaglio di Iseo. I carabinieri avevano trovato non lontano dal corpo della vittima un coltello da cucina utilizzato per l’omicidio. «I primi accertamenti consentivano di appurare che l’omicidio era stato commesso al culmine di una lite sulle cui cause verranno condotti approfondimenti investigativi», fanno sapere gli inquirenti. La vittima avrebbe voluto entrare a una festa privata di alcuni ragazzi nella sala civica del paese e dopo essere stato “rimbalzato” ha dato vita a una lite terminata nel sangue.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato