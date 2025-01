Vigilante ucciso a coltellate in pieno centro

dal nazionale

Si chiamava Mamadi Tunkara l’addetto alla sicurezza di 36 anni ucciso a coltellate a Bergamo in pieno centro da un aggressore ora in fuga. Di origini gambiane, era soprannominato ‘Lookman’ per le treccine che lo accomunavano al campione dell’Atalanta. Sulla vicenda e’ intervenuta la sindaca Elena Carnevali con una nota. “Con profondo sgomento – questo il messaggio – abbiamo appreso del tragico evento accaduto nel centro della nostra citta’. In questo momento desidero esprimere tutta la mia vicinanza e il piu’ sincero cordoglio alla famiglia della vittima, colpita dalla perdita cosi’ dolorosa. La sicurezza e la convivenza civile sono valori fondamentali per Bergamo e ogni episodio di violenza e’ una ferita per tutta la nostra comunita’. Come amministrazione, siamo in stretto contatto con le autorita’ competenti per garantire che la giustizia faccia il suo corso e fornire tutto il supporto piu’ utile insieme al presidio del territorio per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”.