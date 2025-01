Sgominata rete di narcos, 27 arresti

DAL NAZIONALE

ROMA Sono 27 le persone arrestate di cui 21 in carcere e 6 ai domiciliari nel blitz scattato all’alba dei finanzieri del Comando provinciale di Roma, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico), per associazione a delinquere finalizzata all’acquisto, trasporto, consegna, detenzione, vendita, cessione e distribuzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento cautelare, emesso dal gip del tribunale capitolino, arriva al termine delle indagini coordinate dalla Dda ed eseguite dagli specialisti del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma.

Nel corso delle indagini sono emersi gravi indizi di nei confronti degli indagati, i quali avrebbero costituito 4 stabili strutture organizzative nel quartiere ‘Laurentino 38’ della Capitale, finalizzate all’approvvigionamento e alla distribuzione al dettaglio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) nelle “piazze di spaccio” dei ponti V, VI, IX e XI. In ciascuna delle distinte strutture è emersa l’esistenza di uno schema ben definito, in cui ognuno degli indagati attende a compiti ben precisi: dai contatti con i fornitori delle sostanze, al trasporto, dalla custodia della droga alla vendita al dettaglio degli stupefacenti nelle singole piazze di spaccio. I soggetti coinvolti, per eludere i controlli su strada delle forze di polizia, in alcune circostanze, si avvalevano di operatori taxi.

