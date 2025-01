Schillaci: case di comunità aperte sette giorni su sette

servizio sanitario nazionale

ROMA «Stiamo lavorando per assicurare una adeguata presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità in modo che gli assistiti possano sempre trovarne uno, almeno nelle ore diurne, sette giorni su sette. Nello stesso tempo vogliamo anche riqualificarli professionalmente, innovando anche il loro sistema formativo: non più corsi regionali di formazione ma una vera specializzazione universitaria, come accade per altre discipline mediche, e in linea con quanto avviene in altre realtà europee». Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato da La Stampa.

Due nodi da sciogliere

Per la sanità italiana, sostiene Schillaci, «il maggior fattore di crisi sono i definanziamenti del passato e la mancata programmazione. Ci siamo occupati subito di medici e infermieri. Oggi paghiamo di più gli straordinari e li tassiamo di meno: 100 euro l’ora tassata al 15% per i medici e 60 euro l’ora per gli infermieri tassata al 5%. Questo significa che ci sono più soldi in busta paga. Così come l’aumento delle indennità di specificità che saranno più corpose nel 2026. Guardo con fiducia al 2026: il completamento del Pnrr e la riforma della medicina territoriale porteranno a una migliore distribuzione del lavoro tra ospedali e territorio, ridando attrattività al settore pubblico». Sulle liste d’attesa «sono convinto che inizieremo a vedere i primi risultati già con l’attivazione, a breve, della piattaforma di monitoraggio delle liste d’attesa che finalmente ci permetterà di conoscere in maniera dettagliata a livello di ogni singola Asl i tempi di attesa di visite ed esami e quindi le eventuali criticità».

