Indennità dei rettori, ecco la mappa per ateneo

ROMA Rettore, quanto ci costi: è destinata a montare la polemica sulle indennità dei “magnifici” (e non solo). Complice una trentina di aumenti deliberati dagli atenei, a volte anche di due o tre volte rispetto ai trattamenti attuali, che risultano al momento congelati in attesa che si pronunci il Ministero Economia e Finanze, come previsto dal Dpr 143/2022 per l’intera Pubblica Amministrazione. Nei giorni scorsi il Sole24Ore ha pubblicato un dossier, ripreso anche dalla testata online Open, che fotografa gli emolumenti per singolo ateneo. Ma prima bisogna fare un passo indietro.

L’allarme dei rettori sul taglio dei fondi

«Sul fronte universitario l’anno appena trascorso è stato scandito dalla dialettica crescente tra il ministero e i vertici degli atenei sul tema delle risorse pubbliche, con una contrapposizione che non si vedeva da una decina d’anni», scrive il quotidiano di Confindustria: a innescare la miccia è stato il taglio di 173 milioni subito nel 2024 dal Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), che ha spinto la Crui a lanciare l’allarme sulla possibilità di garantire gli scatti stipendiali ai professori e di continuare nei piani di assunzione dei ricercatori già avviati. La decurtazione verrà recuperata nel 2025, ma le proteste hanno scosso la ministra Anna Maria Bernini, come dimostra lo scambio di vedute proseguito durante gli Stati generali dell’università organizzati il 19 e 20 dicembre alla Camera dalla Conferenza dei rettori.

L’indennità si aggiunge allo stipendio che i rettori percepiscono come professori universitari. A esprimersi sulla loro approvazione sarà il Mef, come stabilito da un decreto emanato nel 2022 dal Governo Draghi: il Dpr 143/2022. Il Dpcm ha regolato i compensi, i gettoni di presenza e ogni altra forma di retribuzione che spetta ai membri degli organi di amministrazione e controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici. L’incremento dell’indennità è determinato da quattro criteri oggettivi stabiliti dal decreto: patrimonio netto, patrimonio attivo, valore prodotto e spesa per il personale.

La mappa dei compensi

Memore delle polemiche dei mesi scorsi sul Ffo e dintorni sul punto l’esponente forzista è stata chiara: «I rettori – ha dichiarato a margine dell’evento a Montecitorio – possono decidere, se ritengono che il loro bilancio lo renda possibile, di aumentarsi l’indennità, me lo comunicano e io valuto se questo rientra in una forbice stabilita dal governo Draghi. Io, fino ad ora, visto che i rettori hanno sempre parlato di difficoltà, ho tenuto ferma questa richiesta». In attesa di conoscere le decisioni dell’Economia, che ha il concerto sulle proposte di aumento degli organi di amministrazione e controllo degli enti e organismi pubblici insieme al ministero vigilante (nel caso delle università il Mur), ecco lo stato attuale dei compensi per i vertici degli atenei, scandagliando tra fine dicembre 2024 e gennaio 2025 la sezione “Amministrazione trasparente” presente nei siti internet delle istituzioni universitarie: i risultati che emergono sono i più disparati: dai 150mila euro di Bologna ai 175 mila euro di Catanzaro. Oltre al caso eclatante di Genova, dove il rettore vorrebbe quadruplicarsi lo stipendio con i risparmi delle bollette della luce, sono molte le università dove i magnifici hanno chiesto di incrementare l’indennità. In diversi casi, gli atenei hanno deliberato gli aumenti, che ora si trovano sul tavolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si va dai 13mila euro di indennità del rettore dell’Università di Catania ai 101 mila percepiti da quello di Roma Tre. Se gli aumenti venissero approvati, a guadagnare di più sarebbe il magnifico dell’Università Vanvitelli della Campania che passerebbe dagli 86mila euro attuali, ad oltre 182mila. L’incremento relativo maggiore sarebbe quello previsto da Genova, da 44mila a oltre 160mila. Ma sono molti i rettori che vogliono portare la propria indennità sopra i 100mila euro. Tra questi quelli di: Alma Mater Bologna (150mila dagli attuali 50mila), Basilicata (116mila dagli attuali 41mila), Cagliari (175mila rispetto ai 79mila di adesso).

Alma Mater Bologna 50.000 – 150.000

Basilicata 40.845 – 116.776

Brescia 66.615 – 95.544

Cagliari 79.620 – 175.164

Calabria 56.102 – 71.137

Camerino 24.757 – 24.757

Cassino 25.000 – 22.000

Catanzaro 115.165 – 175.164

Chieti Pescara 75.000 – 110.000

Ferrara 47.974 – 153.269

Genova 44.409 – 160.567

luav Venezia 35.883 -110.704

L’Aquila 18.500 – 18.500

Macerata 59.715 – 88.200

Molise 61.679 – 132.700

Napoli Federico II 56.700 -100.000

Napoli Parthenoре 72.166 -160.567

Parma 63.310 – 153.269

Pavia 38.000 – 80.000

Perugia 60.750 – 137.500

Piemonte Orientale 47.772 – 160.567

Pol. Bari 36.000 – 121.000

Salerno 71.658 – 182.463

Sant’Anna di Pisa 79.620 – 106.160

Scuola Normale Sup. 40.000 – 84.000

Sissa ND – ND

Stranieri Perugia 38.672 – 84.000

Tor Vergata 95.956 – 175.164

Torino ND – ND

Trieste 32.000 – 66.000

Tuscia 27.900 – 80.000

Urbino 54.000 – 137.500

Vanvitelli 86.353 -182.463

