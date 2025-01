«Mai negare e mai dimenticare l’orrore della Shoah»

il messaggio

ROMA “Domani ricorre la giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto, a 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz”, ha ricordato il Papa all’Angelus. “L’orrore dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi avvenuto in quegli anni non può essere né dimenticato né negato”, ha affermato. “Ricordiamo anche tanti cristiani, tra i quali numerosi martiri – ha proseguito Francesco -. Rinnovo il mio appello affinché tutti collaborino a debellare la piaga dell’antisemitismo, insieme a ogni forma di discriminazione e persecuzione religiosa”. “Costruiamo insieme un mondo più fraterno, più giusto, educando i giovani ad avere un cuore aperto a tutti, nella logica della fraternità, del perdono e della pace”.

