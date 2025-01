Maltempo: crolla un muro in Liguria, allagamenti a Firenze

l’emergenza

FIRENZE I Vigili del Fuoco stanno operando sul crollo di un muro di contenimento che è caduto su via dei 5 Santi a Genova. Gli uomini stanno scavando per escludere la presenza di persone al di sotto delle macerie. Si sta recando sul posto anche un escavatore al fine di rimuovere più velocemente la terra scivolata sulla strada. Il maltempo che nella notte ha investito la Liguria, allerta rossa nel Levante Ligure, sembra progressivamente esaurirsi.

Maggiori difficolta si sono registrate a Chiavari con l’esondazione dell’Entella (poi rientrata) e per una frana in Valfontanabuona a causa della quale i vigili del fuoco hanno fatto sfollare quattro famiglie per ragioni di sicurezza. Nella notte numerosi interventi dei vigili del fuoco di Genova e Rapallo per il forte vento, smottamenti, alberi caduti.

L’allerta rossa sul Tigullio terminerà alle 14, l’allerta arancione su Genova alle 8.

È sceso il livello del fiume Entella che ha tenuto in fibrillazione gli uomini della Protezione Civile e gli abitanti delle zone vicine al corso d’acqua in particolare nella zona della foce. Ora a preoccupare è la mareggiata che impedisce il regolare deflusso delle acque dei torrenti Entella e Petronio a Riva Trigoso. I quattro anziani sfollati durante la notte a Orero potranno rientrare in casa con la riduzione del movimento franoso.

Una frana è caduta stamani sulla statale 35 dei Giovi, nel Levante ligure, abbattendo un traliccio e travolgendo un’auto che stava passando. E’ successo poco dopo le 5. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che ha soccorso la persona ferita. L’uomo è stato condotto in codice giallo al San Martino di Genova. Anas ha chiuso il tratto della statale indicando come alternativa l’A7.

Forte ondata di maltempo anche in Toscana

In Toscana diramato l’allerta arancione per le zone settentrionali. Bomba d’acqua a Firenze. Pioggia e forte vento questa mattina con ripercussioni sulla viabilità cittadina. La polizia municipale segnala interventi in corso per allagamenti stradali in varie zone della città, dall’Oltrarno al Galluzzo, nei sottopassi e anche qualche ramo caduto.

Per gli allagamenti a Firenze si sono fermate anche le linee T1 e T2 del tram. Problemi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno dove si segnalano straripamenti tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione di Firenze con traffico rallentato. In provincia chiuse al traffico alcune strade del comune di Vaglia, con l’amministrazione che invita a evitare spostamenti non necessari. Sono circa una ventina le strade in città completamente allagate.

«Prudenza negli spostamenti e alla guida». E’ l’appello su X della sindaca di Firenze Sara Funaro. «Una forte perturbazione improvvisa sta interessando Firenze e la Città metropolitana. Diversi sottopassi e strade sono interessati da allagamenti. La situazione è sotto controllo ed in miglioramento», aggiunge la sindaca.

I fiaccherai di Firenze, ossia i conducenti delle carrozze di piazza, stanno presidiando le stalle coi loro cavalli alle Cascine perché sta salendo il livello della piena del Fosso Macinante, il canale artificiale che scarica in Arno le acque piovane dal centro storico e che scorre ai limiti del parco per una lunga distanza. L’acqua sale anche perché, secondo i loro racconti, i tombini non ricevono più. Al momento i cavalli stanno bene, ma i loro proprietari sono preoccupati e hanno chiesto soccorso.

In provincia di Firenze il fiume Bisenzio ha superato la prima soglia di riferimento all’idrometro di San Piero a Ponti, con tendenza ad una lenta diminuzione durante la mattinata. La situazione è monitorata dalle sale operative di protezione civile della città metropolitana e al momento non desta preoccupazione. Attualmente è in transito un fronte temporalesco e si stanno registrando alcune criticità per allagamenti, detriti e ramaglie sulla viabilità. Sempre dalla città metropolitana fanno sapere che a causa di allagamenti e frane ci sono interruzioni alla viabilità lungo la Sr 302 Polcanto nel comune di Borgo San Lorenzo e sulla Bolognese, in località Fontebuona, nel comune di Vaglia. Qui è in corso un intervento dei vigili del fuoco per la presenza detriti sulla sede stradale. Sul posto la squadra di terra, non ci sono situazioni di pericolo per le persone.

A Mulazzo (Massa Carrara), fa sapere la Regione, sono caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Aumenti lungo l’asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra. Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altri fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento ma rimangono sotto attenzione e monitoraggio per le prossime ore. La perturbazione si sta spostando verso le aree interne, nelle prossime ore previsti fenomeni meno diffusi e intensi.

A Firenze caduti 39 millimetri di pioggia in 3 ore

In tre ore a Firenze sono caduti quasi 39 millimetri di pioggia. È quanto rende noto il Comune di Firenze precisando che la bomba d’acqua ha «provocato vari allagamenti della sede stradale e difficoltà nella ricettività del sistema fognario». In particolare alla stazione Firenze-Orto botanico si sono registrati 38,4 millimetri, a quella del giardino di Boboli 35 mm e a quella Firenze-Università 33,8 mm. Alle 8.10 di questa mattina sono caduti addirittura 14 mm in un quarto d’ora. Alcuni torrenti hanno innalzato i livelli idrometrici: il Mugnone è attualmente a 3,16 metri, sopra al primo livello di criticità fissata a tre metri. In questo momento sono chiuse al transito via di Careggi e i sottopassi di via Mariti e di via della Cascine. Si sono registrati allagamenti senza interruzione della circolazione anche in altri sottopassi tra cui quelli via Livorno, piazza Bambine e Bambini di Beslan, via XI Agosto, via Circondaria, via Palach, via Lanza e viale Milton ma senza interruzione della circolazione. Altri allagamenti in varie piazze e strade come piazza Tasso e piazza della Calza, via Incontri, via delle Bagnese, piazzale Montelungo, via San Leonardo, via Pisacane, via della Pietra, via Dino del Garbo. Si registrano difficoltà anche per chi si sposta sulla tramvia. (Ansa)

