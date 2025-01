la posizione

ROMA «Lo stesso campo volendo lo poteva fare in Calabria, non c’era nessun bisogno di farlo in Albania se non per dire abbiamo mandato gli immigrati all’estero. E’ stata propaganda, la politica dell’immigrazione deve essere seria e non con questi giochi di propaganda». Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, Romano Prodi intervistato su Tv 2000 nella trasmissione “Di Bella sul 28”.