Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 36 arresti

il fatto

NAPOLI Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri per la Tutela del Lavoro, insieme ai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, su delega della direzione distrettuale Antimafia di Salerno, stanno eseguendo – nelle province di Salerno, Napoli e Caserta – un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del tribunale di Salerno nei confronti di 36 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Contestualmente viene data esecuzione, sempre congiuntamente tra i militari dell’Arma e gli appartenenti alle Fiamme Gialle ad un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita. Il provvedimento è collegato ad un utilizzo fraudolento della normativa disciplinata dai Decreti Flussi ed Emersione, a far data dal 2020.

