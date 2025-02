IA, Valditara: «La Calabria prima a sperimentarla a scopo didattico»

l’intervento

«Organizziamo un grande summit internazionale, il primo grande summit mondiale sull’intelligenza artificiale proprio qui in Italia». Lo ha proposto il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara chiudendo ‘Nex Gen AI. Il primo Summit della scuola sull’intelligenza artificiale’ a Milano. «Vogliamo coinvolgere studenti da tutti i paesi, e in particolare dai paesi africani – ha proseguito – vogliamo che si sviluppi un dibattito internazionale che veda l’Italia protagonista. Facciamo si che l’Italia sia protagonista di questa rivoluzione. Crediamo fermamente in una cooperazione internazionale che possa essere d’aiuto a chi ha bisogno del nostro supporto. Proprio al G7 il rappresentante dell’Unione africana ci ha detto che in Africa mancano 17 milioni di insegnati, è un dato drammatico e l’IA può essere di grande aiuto. L’IA è destinata a rivoluzionare la nostra società». «Siamo tra i primi paesi che hanno iniziato l’utilizzo dell’IA a scopo didattico, c’e’ una sperimentazione a cui hanno aderito quattro regioni, la prima è la Calabria con un Comune della Locride, Palmi. Poi ci sono altre scuole in Lombardia, al Lazio e Toscana e contiamo il prossimo anno di moltiplicare le scuole e le regioni. Il primo livello è l’uso degli assistenti virtuali nel correggere gli esercizi e nell’indicare le lacune in modo che il docente possa personalizzare la didattica. Il secondo livello è l’intelligenza artificiale generativa cioè capace di creare contenuti didattici partendo dalle necessità di ogni singolo studente», ha concluso.

