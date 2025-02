Gallo: Calabria con orgoglio e convinzione al Wine Paris 2025

le eccellenze

CATANZARO «Dopo Bruxelles e Berlino, la qualità del ‘made in Calabria’ continua il suo percorso di valorizzazione anche a Parigi per il Wine Paris & Vine Expo, la manifestazione fieristica dedicata ai professionisti del settore wine and spirits». E’ quanto si afferma in un a nota della Regione.

«All’evento, che restituisce uno spaccato interessante del mondo enologico mondiale, dal viticoltore boutique ai grandi brand internazionali – è detto nella nota – prenderà parte, negli spazi curati in sinergia dal Dipartimento Agricoltura e da Arsac, anche la Regione, presente all’interno del padiglione Italia con uno stand aperto alle aziende vinicole calabresi che si contraddistinguono per le produzioni Dop e Igp. Duplice l’obiettivo: da un lato, promuovere sul mercato le eccellenze calabresi; dall’altro, presentare un’offerta turistica di pregio, incentrata su percorsi enogastronomici di livello, ad iniziare dalle strade del vino e dei sapori. Al Salone parigino – riporta ancora la nota – sono attesi più di 4.000 espositori provenienti da 48 Paesi produttori ed un impressionante numero di visitatori: oltre 35.000. Per l’edizione 2025, i produttori internazionali potranno godere di tre nuovi padiglioni dedicati. In questo contesto di continua crescita della domanda, l’Italia si sposterà al più grande e centrale padiglione 6. Qui spazio alla folta delegazione calabrese, fatta di produttori e cantine universalmente apprezzate».

«Ci saremo con orgoglio e convinzione – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – non solo per dare continuità al processo di valorizzazione avviato negli ultimi anni, quanto anche per sostenere il settore di fronte alle sfide poste dalle tensioni geoeconomiche e dai cambiamenti delle abitudini di consumo».